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Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса «комфорт» в три раза чаще других россиян

Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса "комфорт" в три раза чаще других россиян
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Из-за популярности таких поездок "Яндекс" запускает новый тариф в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

"Яндекс.Такси" запускает в Екатеринбурге специальный тариф – "Комфорт+", так как жители города заказывают автомобили класса "комфорт" чаще других россиян.
 
Тариф "Комфорт" пользуется в Екатеринбурге большей популярностью, чем в остальных российских городах: доля заказов в уральской столице в три раза выше, чем в среднем по России. Екатеринбург – лидер в пятерке крупных городов по популярности поездок класса "комфорт", за ним идут Самара, Нижний Новгород, Москва и Ростов-на-Дону.
 
Новый тариф запущен для любителей поездок на автомобилях более высокого класса. 

 Самые распространённые машины для «Комфорт+» в екатеринбургских парках-партнёрах Яндекс.Такси – седаны классов D и Е: Volkswagen Passat, Hyundai i40, Kia Optima, Toyota Camry и Mazda 6, но есть и BMW X5, Mercedes ML и Toyota Land Cruiser 200. Средний возраст автомобилей  два года, они оснащены климат-контролем или кондиционером, у них удобные просторные салоны и хорошая шумоизоляция,  сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Минимальная стоимость поездки не превышает 199 рублей – в эту сумму входят подача машины, два километра и пять минут в пути, затем – не более семи рублей за километр и семи рублей за минуту. За чертой города километр маршрута стоит не более 24 рублей.
  • Что касается тарифа "Комфорт", то список автомобилей для него пополнился машинами Volkswagen Polo, Skoda Rapid и Nissan Almera со средним возрастом четыре года, а минимальная стоимость снизилась со 149 до 99 рублей.

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Маша Шмурыгина, 16.08.2017, 11:53
Тэги: Деньги, Авто
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