Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса «комфорт» в три раза чаще других россиян

Из-за популярности таких поездок "Яндекс" запускает новый тариф в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

"Яндекс.Такси" запускает в Екатеринбурге специальный тариф – "Комфорт+", так как жители города заказывают автомобили класса "комфорт" чаще других россиян.

Тариф "Комфорт" пользуется в Екатеринбурге большей популярностью, чем в остальных российских городах: доля заказов в уральской столице в три раза выше, чем в среднем по России. Екатеринбург – лидер в пятерке крупных городов по популярности поездок класса "комфорт", за ним идут Самара, Нижний Новгород, Москва и Ростов-на-Дону.

Новый тариф запущен для любителей поездок на автомобилях более высокого класса.

– Самые распространённые машины для «Комфорт+» в екатеринбургских парках-партнёрах Яндекс.Такси – седаны классов D и Е: Volkswagen Passat, Hyundai i40, Kia Optima, Toyota Camry и Mazda 6, но есть и BMW X5, Mercedes ML и Toyota Land Cruiser 200. Средний возраст автомобилей – два года, они оснащены климат-контролем или кондиционером, у них удобные просторные салоны и хорошая шумоизоляция, – сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Минимальная стоимость поездки не превышает 199 рублей – в эту сумму входят подача машины, два километра и пять минут в пути, затем – не более семи рублей за километр и семи рублей за минуту. За чертой города километр маршрута стоит не более 24 рублей.