«Есть памятник Гене Букину, а великому музыканту нет»: жители Екатеринбурга просят установить памятник Виктору Цою

Музыкант погиб 27 лет назад.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Екатеринбуржцы просят установить в городе памятник Виктору Цою. Данная петиция появилась на сайте Change.org.

– Виктор Цой внес огромный вклад не только в развитие гитарной музыки и всей культуры в целом, но и в души его поклонников. Несмотря на то что со дня его смерти прошло 27 лет, количество почитателей его творчества увеличивается, что имеет огромное значение и ценность в наше время, – пишет автор петиции.

При этом автор петиции перечисляет города, в которых уже есть памятники Цою.

фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"

– Странно, что в столице Урала есть памятник "Гене Букину", а такому великому музыканту и актеру нет такого памятника. Есть переход им. Виктора Цоя, но, к сожалению, он часто подвергается налетам вандалов.

Петиция адресована сити-менеджеру Александру Якобу и мэру Евгению Ройзману. Пока её подписали 30 человек.

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