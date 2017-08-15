Куйвашев откроет в Беларуси памятник, который есть и в Екатеринбурге

Глава региона проведет в Республике двухдневный рабочий визит.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Ближайшие два дня Евгений Куйвашев проведет с рабочим визитом в Республике Беларусь. По информации Znak.com, врио губернатора Свердловской области встретится с высокопоставленными белорусскими чиновниками.
16 августа Куйвашев встретится с поверенным в делах посольства России в Беларуси Вадимом Гусевым, а также торговым представителем России в Республике Константином Артюшиным.
Помимо этого на 17 августа запланирована церемония открытия памятника народному артисту СССР, основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину.
- Подобный памятник был установлен в Екатеринбурге напротив ККТ "Космос" в 2014 году.
- Тогда его открытие было приурочено к 45-летнему юбилею группы, а идею одобрил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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