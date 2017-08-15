«Море не прощает самонадеянных хвастунов»: в открытии парусной регаты на ВИЗе примут участие флотилия «Каравеллы»

Юные мореходы готовы ко всем капризам погоды.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В четверг, 17 августа, на акватории Верх-Исетского водохранилища пройдет торжественное открытие парусной регаты "Кубок Екатеринбурга".

Как рассказала "Нашей Газете" командор "Каравеллы" Лариса Крапивина, каравелльцы традиционно участвуют во всех праздничных и масштабных мероприятиях города. Однако за красотой скольжения по водной глади разноцветных яхт скрывается большая и серьезная, по-настоящему взрослая работа.

– Многим нравится любоваться завораживающей прекрасной картиной, как движется при хорошем ветре вся флотилия "Каравеллы" по Верх-Исетскому водохранилищу. Но далеко не все романтически устремленные люди представляют себе, сколько реально работы и средств включает в себя содержание и эксплуатация такого флота, - прокомментировала Лариса Крапивина. – Море любит сильных и ответственных людей и не прощает лодырей, разгильдяев и самонадеянных хвастунов.

По словам командора, после завершения основных летних программ каравелльцы будут проверять и консервировать яхты. Все паруса, а также дельные вещи, веревки, троса, которые требуют ремонта или замены, пройдут тщательную проверку.

Напомним, в 2016 году отряд "Каравелла", основанный Владиславом Крапивиным, отметил свое 55-летие. По этому случаю в Екатеринбурге провели большой парусный фестиваль. На пруд выходил практически весь флот, в котором числилось 36 яхт и катеров. Зрители увидели даже яхту класса "Нева", возраст которой составляет 45 лет и уникальные яхты класса "штурман". По словам Ларисы Крапивиной, эти яхты разработал в 1981 году во флотилии командор "Каравеллы", Владислав Крапивин. С тех пор яхты этого класса находятся в строю. На празднование 55-летия "Каравеллы" приезжали несколько поколений воспитанников отряда.

Сам отряд "Каравелла" был создан 2 июля 1961 года писателем Владиславом Крапивиным и группой детей. Основные направления отряда – морское дело, журналистика, фехтование, история флота. В этом году отряду исполняется 56 лет.

Любой мальчик или девочка 9-12 лет может стать кандидатом отряда. Для этого достаточно прийти в отряд и заявить о своем желании стать каравелльцем

Читайте другие материалы НАШЕЙ на эту тему:

Курс на Севастополь: в Екатеринбурге выпускники "Каравеллы" начали сбор средств на строительство корабля.

Отряд "Каравелла" переедет в старинный дом в центре города.

В главном поясе астероидов Солнечной системы появилась планета имени Владислава Крапивина.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!