«Надеемся выйти в серийное производство»: создатели уральского экскаватора-гиганта поделились планами на будущее

Корреспондент НАШЕЙ выяснил, как разрабатывалась 1200-тонная машина с огромными ковшами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Уральские инженеры соорудили самый большой в России экскаватор, который вскоре начнет работать на угольном разрезе в Кемеровской области. Как создавался экскаватор-гигант, для чего он нужен и будет ли запущен в серийное производство, НАШЕЙ рассказал ведущий инженер-конструктор ПАО "Уралмашзавод" Андрей Чистяков.

Новые гусеницы и удобная гайка

– В последнее время по всему миру и в России увеличивается добыча руды и угля, – начал Андрей Чистяков. – Следовательно, появляются новые самосвалы большой грузоподъемности, а для них нужны мощные экскаваторы с увеличенной вместимостью ковша.

Он рассказал, что работать над новым проектом на "Уралмашзаводе" начали в октябре 2015 года. К лету 2016-го вся документация уже была готова. Андрей Чистяков признается – при разработке команда инженеров столкнулась сразу с несколькими проблемами. Одна из них напрямую связана с огромными размерами ЭКГ-35.

– В этом экскаваторе мы впервые применили гусеничные рамы закрытого типа, которые позволяют применить многоопорный ход, – объяснил конструктор. – Если бы мы этого не сделали, нагрузка на гусеничные звенья была бы колоссальной, цепь постоянно была бы перегружена и ломалась. А с закрытой гусеничной рамой нагрузка распределяется равномерно.

Также серьезно поработали инженеры над огромной гайкой, фиксирующей ось, на которой вращается поворотная платформа.

– Резьба этой гайки 600 миллиметров, при этом закручиваться она должна с определенным зазором. Если ее "перекрутить" – поворотная форма будет плохо вращаться; если "не докрутить" – во время работы поворотная платформа будет "скакать", разбивая рельсы и ролики. На старых машинах добраться до этой гайки было непросто – приходилось залезать вовнутрь экскаватора и в неудобной позе ее регулировать. В ЭКГ-35 мы же вынесли ее наверх поворотной платформы, и теперь доступ к ней абсолютно свободный.

Экскаватор-гигант может стать серийным

Сейчас разработка конструкторов "Уралмашзавода" находится в Кемеровской области, уже осенью ее начнут тестировать работники Краснобродского угольного разреза (УК "Кузбассразрезуголь"). А уральские инженеры планируют продолжить работу над экскаватором-гигантом.

– Первые две-три машины, как правило, оказываются тестовыми, на них мы дорабатываем все недочеты, которые "всплывают" в первое время эксплуатации. А после хотелось бы, чтобы ЭКГ-35 вышел в серийное производство, – признается Андрей Чистяков.

Немного цифр

Весит ЭКГ-35 (именно так называется этот экскаватор) около 1200 тонн. Ковши машины вмещают от 26 до 40 кубических метров, максимальный радиус черпания – 25,5 метра. Машина способна работать при температурах от минус 45 до плюс 45 градусов.

Это интересно:

В ЭКГ-35 используется один из самых мощных двигателей, которые когда-либо ставили на экскаваторную технику. Его "мощь" проще всего познать в сравнении: на предыдущей модели. ЭКГ-18 инженеры использовали двигатель 2х600 кВт, а в ЭКС-35 мощность выросла почти в два раза – до 2х1000 кВт.

Несмотря на гигантские размеры экскаватора, управлять им может всего один машинист. Однако разработчики экскаватора настаивают, что безопаснее работать на ЭКГ-35 в четыре руки.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!