«Обвинили меня в клевете»: НАША поговорила с мамой 7-летней Полины, растерзанной собаками в Свердловской области

Один из владельцев животного так и не признал свою вину. Он собирался подать на маму погибшей девочки судебный иск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Зимой всю страну шокировала страшная новость: в Свердловской области две собаки насмерть загрызли семилетнего ребенка. ЧП случилось днем 5 февраля в селе Пальмино Тавдинского района.

16 августа свердловские следователи сообщили, что расследование уголовного дела в отношении владельцев собак, растерзавших девочку, завершено, в ближайшее время двое мужчин предстанут перед судом. Эдуарду Канифину и Александру Фомину грозит до двух лет лишения свободы.

Корреспондент НАШЕЙ пообщался с Ольгой И., мамой погибшей Полины, чтобы узнать, считает ли она наказание адекватным, а также извинились ли перед ней владельцы животных.

– Что вы почувствовали, когда узнали о случившемся?

– Первое время я вообще не понимала, что случилось. Не могла в это поверить, а потом у меня просто был шок. Несмотря на то, что прошло несколько месяцев, я постоянно об этом думаю. Иногда я без причины начинаю плакать.

– У вас достаточно маленькая деревня. Вам часто приходится видеть Канифина и Фомина?

– У нас в селе всего одна улица, так что я их вижу почти каждый день. Я с ними не здороваюсь, впрочем, как и они со мной.

– Они пытались перед вами извиниться?

– Канифин как-то приходил, извинялся, но я сразу сказала, что никакого прощения быть не может. А вот Фомин так и не соизволил… Фомин вообще всем говорил, что это не его собака была. Потом экспертиза подтвердила, что укусы на горле Полины были именно от зубов его собаки, но даже после этого он не стал просить прощения.

По словам Ольги, Фомин говорил, что если экспертиза не подтвердит, что девочку кусала именно его собака, то он собирается подать на нее в суд иск за клевету. Но сама Ольга уверяет – всем было понятно, что собаки опасны.

– Они загрызли не одну собаку и кошку. Постоянно бегали без поводков и намордников. У нас это все в деревне знали – когда-то может случиться несчастье, – рассказывает мама погибшей девочки.

– Как-то моральный ущерб вам возместить пытались?

– Эдуард Канифин выплатил 25 тысяч рублей, а Фомин передал через супругу 20 тысяч, но извиняться все равно не стал.

Мама девочки считает, что именно животное Фомина играло в трагедии основную роль.

– Экспертиза подтвердила, что укусы на горле Полины были именно от фомичевской собаки. Собака Канифина была "на подхвате", – рассказывает женщина.

По ее словам, в отличие от Александра Фомина, Эдуард Канифин раскаивался в содеянном: он извинился перед ней и ее родственниками.

– Вы согласны с наказанием, которое грозит владельцам собак?

– Конечно же, нет! Два года это слишком мало! И я бы хотела, чтобы они получили реальный срок, а не условный.