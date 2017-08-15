Девушка погибла после падения со второго этажа дома на Эльмаше

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
В ночь на 16 августа со второго этажа дома выпала 18-летняя девушка. Она насмерть разбилась.
Как рассказала подруга девушки, живущая с ней в одном доме на проспекте Космонавтов, Виктория В. разбилась насмерть после падения из окна второго этажа.
Также подруга погибшей Наталья рассказала нам о личности девушки:
– Ей было 18 лет. Она жила с мамой, братом и отчимом. Ничего беды не предвещало, замуж собиралась.
Наталья рассказала, что накануне Виктория вернулась домой от подруги в хорошем настроении. А около трех часов написала записку и выбросилась из окна своей комнаты.
– Никто ничего не слышал. Ее нашел кто-то посторонний, вызвали полицию. Только к шести утра им удалось установить личность погибшей и оповестить родных, – рассказала НАШЕЙ Наталья.
- В пресс-службе Следственного комитета по Сверддовской области от комментариев пока воздерживаются.