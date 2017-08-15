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Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Неблагоприятные метеоусловия будут держаться до конца недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Свердловские синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. 
 
Предупреждение действует с 20.00 16 августа до 20.00 21 августа. В этот период на территории Свердловской области ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
 
Погода при этом будет достаточно теплой: 17 августа в Свердловской области воздух прогреется днем до плюс 23 градусов, осадков не будет. В ночь на 18 августа температура воздуха в низинах и горах опустится до плюс 1 градуса, однако днем столбик термометра вновь поднимется до плюс 23 градусов. Небольшие дожди пройдут 19 августа при той же температуре. Ветер все эти дни будет слабым.
  • В период смога не рекомендуется проветривать помещения, заниматься физическими упражнениями на улице, гулять вдоль оживленных дорог. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

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Маша Шмурыгина, 16.08.2017, 19:20
Тэги: Погода
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