Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Неблагоприятные метеоусловия будут держаться до конца недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Свердловские синоптики объявили о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.
Предупреждение действует с 20.00 16 августа до 20.00 21 августа. В этот период на территории Свердловской области ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
Погода при этом будет достаточно теплой: 17 августа в Свердловской области воздух прогреется днем до плюс 23 градусов, осадков не будет. В ночь на 18 августа температура воздуха в низинах и горах опустится до плюс 1 градуса, однако днем столбик термометра вновь поднимется до плюс 23 градусов. Небольшие дожди пройдут 19 августа при той же температуре. Ветер все эти дни будет слабым.
- В период смога не рекомендуется проветривать помещения, заниматься физическими упражнениями на улице, гулять вдоль оживленных дорог. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.