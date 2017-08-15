Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне

Экспедиция работает на месте захоронения, обнаруженного в 2015 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Студенты УрГПУ из свердловского поискового отряда "Стикс" нашли останки 39 человек, погибших на Великой Отечественной войне на территории Ленинградской области.

Студенты педагогического университета уже неделю находятся в Выборгском районе в составе экспедиции, которая работает на месте массового захоронения солдат и мирных жителей, погибших в боях 1940-1941 годов. Захоронение нашли в 2015 году поисковики отряда "Северный рубеж" из города Светогорск.

На эти территории в 1942 году военнопленные и солдаты финской армии свозили убитых бойцов Красной армии, которые погибли в боях за Выборг в марте 40-го года и в августе 41-го. По предварительным данным, в братской могиле похоронены более 1000 человек, рассказали в пресс-службе вуза.

Всего найдены останки 39 человек. 24 августа их похоронят на воинском мемориале на Выборгском шоссе.

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