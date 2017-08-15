Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне

Наверх
Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших в Великой Отечественной войне
14:22, сегодня
Девушка погибла после падения со второго этажа дома на Эльмаше
14:01, сегодня
Президент "Урала" Григорий Иванов: "Детей надо отрывать от гаджетов"
13:41, сегодня
В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Колмогорова
13:36, сегодня
Изменения в жилищном законодательстве затронули сферу капремонта
Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве школьницы Оли Медведевой, признали вменяемым
13:26, сегодня
Екатеринбургский метрополитен в День города будет работать дольше
13:15, сегодня
Хорошо живем: екатеринбуржцы заказывают такси класса "комфорт" в три раза чаще других россиян
11:53, сегодня
Екатеринбургский производитель измерительного оборудования увеличит производство вместе с Банком ВТБ и Корпорацией МСП
"Надеемся выйти в серийное производство": создатели уральского экскаватора-гиганта поделились планами на будущее
11:31, сегодня
Аналитики предупреждают о проблемах в "Бинбанке", "Открытии" и еще двух банках
11:28, сегодня
"Есть памятник Гене Букину, а великому музыканту нет": жители Екатеринбурга просят установить памятник Виктору Цою
11:01, сегодня1
ВТБ24 запускает специальную акцию «Драйвер»
Свердловчанам, чьи собаки загрызли первоклассницу, грозит 2 года колонии
10:26, сегодня
В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей
10:00, сегодня1
В Минздраве планируют увеличить расходы на лекарства от ВИЧ
09:33, сегодня
С начала 2017 года факторинговый портфель ВТБ Факторинг в Екатеринбурге вырос на 60%
Простой способ обезопасить себя от укусов
08:58, сегодня
Санатории России начнут работать по системе "все включено"
08:49, сегодня
Как не попасться мошенникам при заказе товаров в интернете: проверяем на почте посылки с наложенным платежом
08:48, сегодня1
Какая печь без дров греет? Ответ прост – энергосберегающий обогреватель «ТеплЭко»!
В парке Маяковского представили первые экспонаты фестиваля "Лом"
08:24, сегодня
Для мобильных вышла игра "Перевал Дятлова — за северным ветром" по мотивам трагедии 1959 года
21:20, 15.08.2017
Тест "Сможете ли вы работать экскурсоводом по Екатеринбургу?"
20:40, 15.08.2017
Грандиозная распродажа мягкой мебели
Отработает и выплатит крупный штраф: суд наказал альпиниста, оторвавшего голову памятнику Ленину в Первоуральске
20:15, 15.08.2017
Свердловская ГИБДД устроила массовые проверки по перевозке детей в автомобилях
20:00, 15.08.2017
В автобусах Екатеринбурга началось тестирование повременного тарифа
19:40, 15.08.2017
ВТБ присоединился к новой льготной программе кредитования Министерства экономического развития РФ
Выжившие после обрушения: спустя год НАША пообщалась с жителями рухнувшего дома на Эльмаше
19:25, 15.08.2017
Цветет и пахнет: пруд с питьевой водой для Нижнего Тагила покрылся ряской
18:55, 15.08.2017
Житель Североуральска смертельно ранил друга
18:30, 15.08.2017
В преддверии зимы первоочередное внимание при капремонте многоквартирных домов будет уделено сетям теплоснабжения
Японские ученые считают, что "царские останки" принадлежат не Романовым
18:16, 15.08.2017
Областной суд оставил в силе приговор адвокату и полицейским, попавшимся на взятках
17:57, 15.08.2017
Школа экономного туриста: как сэкономить на авиаперелетах по миру?
17:07, 15.08.2017
Бывшая сотрудница "Монетки" пыталась украсть полную тележку продуктов
16:30, 15.08.2017
Свердловская область вошла в пятерку лидеров по количеству укусов клещей
16:22, 15.08.2017
Известный уральский боец ММА Иван Штырков изменил весовую категорию и будет драться в клетке
16:15, 15.08.2017
Целый район Екатеринбурга сидит без света
16:07, 15.08.2017
В Тавде мужчина перебросил на зону телефоны после проигрыша в карты
15:52, 15.08.2017
Ученые УрО РАН собирают пыль в Екатеринбурге
15:15, 15.08.2017
На Московском тракте ДТП: у KIA отлетели колеса
15:05, 15.08.2017
Дым виден из разных районов города: в Екатеринбурге загорелся частный дом
14:42, 15.08.2017
Прокуратура обязала мэрию Нижнего Тагила обустроить на опасной дороге тротуар и пешеходный переход
14:35, 15.08.2017
На Уралмаше убрали "опасную" остановку
13:45, 15.08.2017
Свердловские машиностроители создали крупнейший в России экскаватор
13:14, 15.08.2017
Будет играть вместе с Вагнером Лавом: любимец болельщиков "Урала" Чисамба Лунгу покидает клуб
12:45, 15.08.2017
На Уралмаше арестовали отца с сыном, которые торговали "синтетикой"
12:23, 15.08.2017
"Это серьезный удар по бюджету Свердловской области": в Екатеринбурге закрылся последний магазин "Пикник"
12:22, 15.08.2017
Директор тагильской компании пойдет под суд за долг по зарплате в 1,2 миллиона рублей
12:15, 15.08.2017
Мэрия Екатеринбурга оплатит проезд в общественном транспорте фанатам во время ЧМ-2018
12:05, 15.08.20172
Медведев призвал страны ЕАЭС поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
11:45, 15.08.2017
Житель Екатеринбурга отсудил более 100 тысяч рублей за плохой ремонт айфона
11:31, 15.08.20173
На Сортировке обнаружили утечку бензина из цистерны поезда
11:22, 15.08.2017
Водитель легковушки погиб на месте: иномарка врезалась в грузовик на свердловской трассе
11:06, 15.08.2017
Под Екатеринбургом гость убил хозяйку, которая пыталась его выгнать
10:43, 15.08.20171
Футболисты "Урала" спасли матч с "Арсеналом", в котором уступали 0:2
10:37, 15.08.2017
В России в поддержку ипотечников выделят дополнительные 2 миллиарда рублей
09:57, 15.08.2017

Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне

Студенты из Екатеринбурга нашли в Ленинградской области останки погибших на Великой Отечественной войне
16+
Фото: Поисковое движение России
Экспедиция работает на месте захоронения, обнаруженного в 2015 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Студенты УрГПУ из свердловского поискового отряда "Стикс" нашли останки 39 человек, погибших на Великой Отечественной войне на территории Ленинградской области.
 
Студенты педагогического университета уже неделю находятся в Выборгском районе в составе экспедиции, которая работает на месте массового захоронения солдат и мирных жителей, погибших в боях 1940-1941 годов. Захоронение нашли в 2015 году поисковики отряда "Северный рубеж" из города Светогорск.
 
На эти территории в 1942 году военнопленные и солдаты финской армии свозили убитых бойцов Красной армии, которые погибли в боях за Выборг в марте 40-го года и в августе 41-го. По предварительным данным, в братской могиле похоронены более 1000 человек, рассказали в пресс-службе вуза.
  • Всего найдены останки 39 человек. 24 августа их похоронят на воинском мемориале на Выборгском шоссе.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 16.08.2017, 14:22
Тэги: Студенты
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Ошибки врачей Животные Видео Новости Знаменитости Экономика Грипп Секс Путин Катастрофа Мужчины Баскетбол Скандалы Хэллоуин-2015 Горящие авто ЖКХ Слухи Общественный транспорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Статистика Сибирская язва Афиша Спорт Репортаж Убийство в Рахмангулово Дорожные воины 9 мая Лайфхак Розыск Шоу-бизнес Эксклюзив Религия Красота Скорая помощь Ельцин-центр Деньги В Екатеринбурге -40 градусов Бэби-боксы Крушение самолета под Ростовом Транспортная реформа Тест Новости России Гололед Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Взятки Снос монастыря на Качканаре Образование ДТП Екатеринбуржцы в разных странах Расстрел История успеха Приостановка полетов в Египет Строительство Доска позора Экономия Отключение света Уралмаш, Эльмаш Грипп в Екатеринбурге Мода Дети Футбол Растения Храм святой Екатерины Расписание СМИ Мультимедиа Фото Семья Необычное Новый год Криминал Дело Пьянкова Конкурсы Парковки Голодовка в колонии Волейбол Пожар Самолет Происшествия Развлечения Скандал с Новиковым Медицина Убийство Ирины Вахрушевой Туризм Женщины Смерть Пусть говорят ВУЗ Новости дня Высокие технологии Кто заработал Жизнь в городе Биатлон Расстрел на Депутатской Недвижимость Корь Хоккей Отдых Производство Мистика Рейтинг Война ритуальных агентств Культура Финансы Военный репортаж История Екатеринбурга Интервью Недвижимость Свердловской области Мировые новости Студенты Дороги Горячее Ловец покемонов Мотоциклы Рецензия Суд Личное Искусство МЧС Психология Еда Музыка Бизнес ЧМ-2018 Транспорт Взрыв Самолет Минобороны упал в Якутии Авто Интернет Обрушение крыши на Калинина Школа Позитив Отношения Выставки Ту 154 Погода Политика Истории 9 мая Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Опрос ЖКХ Свердловской области Здоровье Приговор Лошагину Коллекторы Кризис и санкции В Египте разбился самолет с российскими туристами ГИБДД Дом-2 ЗАГС ИГИЛ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru