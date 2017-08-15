Свердловчанка засудила центр лечения ожирения за перелом ноги

Женщина упала на скользком крыльце клиники.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Жительница Нижнего Тагила отсудила 80 тысяч рублей у центра ожирения за перелом ноги, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

В январе 2016 года тагильчанка пришла на консультацию в Центр профилактики и лечения ожирения, но на выходе из здания поскользнулась на крыльце, упала и сломала ногу. Вылечившись, женщина подала иск в суд, требуя возместить убытки: пострадавшая потратила около 20 тысяч на лечение и восстановление и потеряла в зарплате 110 тысяч рублей, пока была на больничном.

Однако Ленинский районный суд удовлетворил требования женщины лишь частично, так как она не смогла подтвердить свои финансовые потери, поскольку не имеет официального дохода, а чеки не сохранились. Центр ожирения по решению суда выплатил клиентке 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 231 рубль за судебные расходы.