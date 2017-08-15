Свердловские власти нашли инвестора для строительства проблемного ЖК «Кольцовский»

Сроки сдачи жилого комплекса не раз срывались.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Власти Свердловской области нашли инвестора, который достроит жилой комплекс "Кольцовский" в Екатеринбурге, сроки сдачи которого не раз срывались.

Инвестором стройки станет компания "Ривьера Инвест Екатеринбург", которая должна в ближайшее время найти нового застройщика. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, пайщики жилого комплекса должны прекратить голодовку, так как необходимости в ней больше нет. Уполномоченный по правам человека сказала, что гарантирует пайщикам новоселье, и даже пообещала принести подарок, сообщает 66.ru.

Министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков ежедневно проводит совещания, посвященные ЖК "Кольцовский".