Свердловские власти нашли инвестора для строительства проблемного ЖК «Кольцовский»

Сроки сдачи жилого комплекса не раз срывались.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Власти Свердловской области нашли инвестора, который достроит жилой комплекс "Кольцовский" в Екатеринбурге, сроки сдачи которого не раз срывались.
Инвестором стройки станет компания "Ривьера Инвест Екатеринбург", которая должна в ближайшее время найти нового застройщика. По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, пайщики жилого комплекса должны прекратить голодовку, так как необходимости в ней больше нет. Уполномоченный по правам человека сказала, что гарантирует пайщикам новоселье, и даже пообещала принести подарок, сообщает 66.ru.
Министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков ежедневно проводит совещания, посвященные ЖК "Кольцовский".
- Строительство объекта остановилось в 2015 году из-за нехватки средств у застройщика "Авиатор", который присвоил более одного миллиона рублей – деньги поступили от пайщиков на строительство жилого комплекса. В итоге квартиры не получили 152 семьи.
- Пайщики дважды объявляли голодовку – в июне 2016 года, после чего их пригласили на встречу с прокурором и омбудсменом, и в августе 2017-го.
- В отношении руководства "Авиатора" возбудили уголовное дело. Строительство комплекса взяла на контроль прокуратура.