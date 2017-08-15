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Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал Azur Air за задержки рейсов

Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал Azur Air за задержки рейсов
16+
Фото: Wikipedia.org
Самолет до Нячанга двое суток не мог вылететь из Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Роспортребнадзор Свердловской области оштрафовал на 60 000 рублей авиакомпанию Azur Air. При этом, транспортная прокуратура провела проверку лишь по трем задержанным самолетам за последнее время.

Так рейс Екатеринбург – Энфида был задержан на 8 часов 27 минут, рейс из Екатеринбурга до Пхукета – на 14 часов. Рекорд же был установлен на рейсе Екатеринбург – Нячанг – его задержали на 44 часа 19 минут.

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Олег Галимов, 16.08.2017, 15:10
Тэги: Новости дня, Отдых, Новости
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