Свердловский Роспотребнадзор оштрафовал Azur Air за задержки рейсов

Самолет до Нячанга двое суток не мог вылететь из Кольцово.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Роспортребнадзор Свердловской области оштрафовал на 60 000 рублей авиакомпанию Azur Air. При этом, транспортная прокуратура провела проверку лишь по трем задержанным самолетам за последнее время.

Так рейс Екатеринбург – Энфида был задержан на 8 часов 27 минут, рейс из Екатеринбурга до Пхукета – на 14 часов. Рекорд же был установлен на рейсе Екатеринбург – Нячанг – его задержали на 44 часа 19 минут.

По каждому случаю был составлен административный протокол.

Стоит добавить, что 3 августа авиаперевозчик также задержал рейс из Екатеринбурга в Анталью на 12 часов.

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