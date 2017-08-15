В Екатеринбурге на месяц закроют улицу Колмогорова

Энергетики будут ремонтировать тепломагистраль.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
С 20 августа в Екатеринбурге закроется движение по улице Колмогорова от Толедова до дома № 17 по Бебеля.
Согласно информации городской администрации, ООО "Урал Инжиниринг" будет ремонтировать тепломагистраль. Работы продлятся до 25 сентября.
- Стоит добавить, что ко Дню города в Екатеринбурге частично откроют движение по улице Татищева, чтобы снизить нагрузку на дорогах.
- Для автомобилистов будет доступна четная сторона улицы на участке от Репина до Красноуральской.
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