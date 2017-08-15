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В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей

В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей
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Фото: "Google maps"
Они должны пресечь перебегания проезжей части в неположенных местах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

Администрация Екатеринбурга потратит 2,8 миллиона рублей на установку 20 новых ограждений в Железнодорожном районе. Согласно аукциону на портале госзакупок, это коснется микрорайонов Семь ключей, Горнозаводского и Старой и Новой Сортировки.

Новые ограждения будут темно-серого или черного цвета

Адреса участков:

ул. Софьи Перовской – ул. Крупносортщиков (у храма); ул. Автомагистральная – ул. Бебеля; пр. Космонавтов – ул. Маяковского; пр. Космонавтов, 15, 17. ул. Матросская – ул. Камская;

ул. Матросская – ул. Волжская; ул. Матросская – ул. Водопьянова; ул. Матросская – ул. Каманина; пос. Северка, ул. Строителей, 42; ул. Кишиневская от ул. Червонной до ул. Технической (нечетная сторона);

ул. Читинская, от дома № 8 до ул. Матросской; ул. Матросская – ул. Ангарская; ул. Матросская – ул. Енисейская;ул. Билимбаевская, 34/4; ул. Дружининская – ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская, 7;

ул. Билимбаевская, 20; ул. Техническая, 200; трамвайная остановка "Кишиневская" (направление 7 Ключей); ул. Кишиневская от дома № 35 до ул. Кунарской;

  • Согласно документам, все работы должны быть завершены до 30 сентября 2017 года. 

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Олег Галимов, 16.08.2017, 10:00
Тэги: Новости дня, Дороги, Авто
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