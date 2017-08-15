В Железнодорожном районе установят новые пешеходные ограждения за 3 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017
Администрация Екатеринбурга потратит 2,8 миллиона рублей на установку 20 новых ограждений в Железнодорожном районе. Согласно аукциону на портале госзакупок, это коснется микрорайонов Семь ключей, Горнозаводского и Старой и Новой Сортировки.
Новые ограждения будут темно-серого или черного цвета
Адреса участков:
ул. Софьи Перовской – ул. Крупносортщиков (у храма); ул. Автомагистральная – ул. Бебеля; пр. Космонавтов – ул. Маяковского; пр. Космонавтов, 15, 17. ул. Матросская – ул. Камская;
ул. Матросская – ул. Волжская; ул. Матросская – ул. Водопьянова; ул. Матросская – ул. Каманина; пос. Северка, ул. Строителей, 42; ул. Кишиневская от ул. Червонной до ул. Технической (нечетная сторона);
ул. Читинская, от дома № 8 до ул. Матросской; ул. Матросская – ул. Ангарская; ул. Матросская – ул. Енисейская;ул. Билимбаевская, 34/4; ул. Дружининская – ул. Билимбаевская; ул. Билимбаевская, 7;
ул. Билимбаевская, 20; ул. Техническая, 200; трамвайная остановка "Кишиневская" (направление 7 Ключей); ул. Кишиневская от дома № 35 до ул. Кунарской;
- Согласно документам, все работы должны быть завершены до 30 сентября 2017 года.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!