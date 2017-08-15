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В парке Маяковского представили первые экспонаты фестиваля «Лом»

В парке Маяковского представили первые экспонаты фестиваля "Лом"
16+
Фото: ЦПКиО им. Маяковского
Тематика этого года – "Материальный обман".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В ЦПКиО имени Маяковского началась подготовка к фестивалю IX Международному фестивалю актуального искусства "Лом". Первые металлические объекты уже появились на центральной аллее и с ними можно сфотографироваться.

По информации пресс-службы парка, фестиваль пройдет с 17 августа по 7 сентября. Тематика 2017 года – "Материальный обман".

  • Стоит добавить, что фестиваль проходит в Екатеринбурге ежегодно. Так например в 2015 году тематикой "Лома" стала "Эстетика безобразного. Красота ржавчины".

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Олег Галимов, 16.08.2017, 08:24
Тэги: Новости дня, Искусство, Культура
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