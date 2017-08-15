В Свердловской области подростки украли автомобиль, но не смогли на нем уехать

Машину, поврежденную в ДТП, владелец собирался продать на запчасти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.08.2017

В Серове подростки украли у пенсионера "шестерку", которую им пришлось всю дорогу толкать.

Два подростка и 24-летний парень укатили ВАЗ у 66-летнего мужчины, который сообщил о пропаже в полицию. Автомобиль был поврежден после ДТП, и владелец собирался продать его на запчасти, поэтому угонщикам пришлось катить машину до поселка Завокзальный. По дороге они встретили знакомого, который купил "шестерку" за тысячу рублей и отвез на буксире в свой гараж.

Полицейские пришли домой к одному из подростков и обнаружили там всех причастных к угону. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".