«Житель Екатеринбурга должен зарабатывать 90 тысяч в месяц»: Алексей Навальный ответил на вопросы горожан

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017
На проходящем в Екатеринбурге митинге с участием Алексея Навального жители города смогли задать вопросы лидеру оппозиции.
Собравшиеся на площади Обороны задавали вопросы касательно социальной политики, а также затронули некоторые темы которые обсуждает вся страна, в том числе и о ситуации вокруг фильма "Матильда".
– Я иду на президентские выборы, чтобы у вас была выше зарплата. Житель Екатеринбурга должен получать не менее 90 тысяч рублей в месяц. Ипотечные кредиты будут 2%. У нас люди живут с родителями до 40 лет, ведь жилье купить невозможно, – заявил Навальный в начале своего выступления.
О ситуации вокруг "Матильды":
– Я помогу Мединскому победить Поклонскую, а после, уволю его. Министерствами должны управлять люди из отрасли.
Вопрос об оскорблении чувств верующих ожидаемо был озвучен именно на митинге в Екатеринбурге. Один из горожан спросил у Навального "когда кончится мракобесие".
Ответ политика был прост:
– Я не позволю церкви сажать людей в тюрьму.
О том, как начинался митинг читайте в материале НАШЕЙ.
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