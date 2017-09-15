Мэрия Екатеринбурга купила Ройзману стул за 19 тысяч рублей

Он его получит до конца следующей недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

Мэрия Екатеринбурга провела торги на сайте госзакупок на покупку нового стула для мэра Евгения Ройзмана. Согласно технической документации, изделие должно быть коричневого цвета, иметь ширину сиденья не менее 52 сантиметров и выдерживать нагрузку до 120 килограмм.

Спинка кресла должна быть с накладкой для подголовника, мягкой и эргономичной. Подлокотники должны иметь напыление под метал или быть металлическими.

Аукцион прошел 11 сентября, победителем и единственным участником торгов стал поставщик ООО "Мебель Ком". Цена нового кресла по контракту составила 19 130 рублей.

Согласно договору, новое кресло появится у мэра Екатеринбурга до конца следующей недели.

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