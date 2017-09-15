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Около 5 500 обманутых пайщиков вышли на митинг в Екатеринбурге

Около 5 500 обманутых пайщиков вышли на митинг в Екатеринбурге
16+
Фото: Правительство Свердловской области
Выслушать отчаявшихся людей приехал и губернатор Евгений Куйвашев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

В субботу, 16 сентября, на площади Труда в Екатеринбурге прошел митинг по защите прав и дольщиков. На плотинке собралось порядка 5 500 человек.

В митинге также приняли участие члены областного правительства, курирующие строительную отрасль Михаил Волоков и Сергей Швиндт, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, а также вновь избранный на пост губернатора Евгений Куйвашев.

– Мы несколько лет занимаемся проблемой пайщиков и дольщиков, этот вопрос находится на моем личном контроле. Очень больно осознавать, что вы вложили свои личные средства, надеялись на скорый переезд в новые квартиры, но до сих пор остаетесь без жилья, за которое честно заплатили, - цитирует Куйвашева департамент информационной политики.

Стоит добавить, что вечером в Екатеринбурге пройдет митинг с участием Алексея Навального, который встретится со своими сторонниками.

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Олег Галимов, 16.09.2017, 17:24
Тэги: Новости дня, Строительство, Новости
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