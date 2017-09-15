Наверх
Полиция задержала бастующих против свалки на ЕКАДе активистов
13:05, сегодня
В зоопарке Екатеринбурга появится детский сад для обезьян
13:23, сегодня
Мэрия Екатеринбурга купила Ройзману стул за 19 тысяч рублей
12:34, сегодня
Свердловская полиция предупредила об ответственности, за несколько часов до митинга Навального в Екатеринбурге
12:01, сегодня
Как постройнеть, уменьшить живот и избавиться от стресса?
Ночью в Екатеринбурге сгорели две иномарки
11:17, сегодня
"Автомобилист" на выезде оказался сильнее минского "Динамо"
10:44, сегодня
В центре Екатеринбурга Kia Rio сбила женщину с ребенком
10:25, сегодня
ВТБ24 запустил сервис курьерской доставки банковских карт
Ветер до 17 м/сек: в МЧС выпустили штормовое предупреждение на выходные в Свердловской области
20:40, 15.09.20171
В Москве будут судить банду, торговавшую в Екатеринбурге наркотиками в консервных банках
20:04, 15.09.2017
Возьми мое сердце: НАША рецензия на философскую притчу Даррена Аронофски "мама!"
19:35, 15.09.2017
ВТБ приглашает на "Домофест"
Макаровский мост на месяц перекроют для трамваев
19:29, 15.09.2017
Свердловские казаки вызвались охранять кинотеатры во время показа "Матильды"
18:51, 15.09.20175
Власти Свердловской области хотят сделать в регионе аналог веломногодневки "Тур де Франс"
17:55, 15.09.20172
ВТБ запустил сезонный вклад "Громкая выгода" с повышенной доходностью
Екатеринбургский маг Симаков представил у "Космоса" картину "Матильда", которую хочет подарить Наталье Поклонской
16:57, 15.09.2017
В Тавде на четырехлетнего ребенка рухнул стенд
16:50, 15.09.2017
На развитие Верхней Пышмы до 2022 года выделят 48 миллиардов рублей
16:36, 15.09.20172
ВТБ подписал соглашение с группой KGK
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
16:30, 15.09.2017
Буддистский храм на горе Качканар снесут зимой
16:19, 15.09.20172
"Сплошное недоразумение": в центре Екатеринбурга появился кривой пешеходный переход
15:59, 15.09.20172
Ремонт подъездов после капитального ремонта: механизм проведения
Свердловские ученые определили место падения метеорита, пролетевшего над Петербургом
15:19, 15.09.2017
В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Раевского
14:53, 15.09.2017
Долги свердловчан за коммуналку выросли до 25,5 миллиарда рублей
14:03, 15.09.2017
Группа ВТБ запускает спецпредложение для малого бизнеса в рамках "Дня независимых предпринимателей"
Эксперимент: обычный стеклопакет против энергосберегающих стекол
13:23, 15.09.2017
Сторонники Навального в Екатеринбурге считают завтрашний митинг согласованным
13:21, 15.09.2017
"Урал" расстался с нападающим Максимом Григорьевым
11:50, 15.09.2017
ВТБ и Всемирный фонд дикой природы продолжают сотрудничество по сохранению редких кошачьих
На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись две легковушки и два грузовика
11:40, 15.09.2017
Больше не врио: Сергей Кулагин назначен начальником МВД Екатеринбурга
11:29, 15.09.2017
Ох, уж эти детки: рецензия на фильм "Напарник"
11:28, 15.09.2017
ВТБ24 снижает ставки по кредитованию на подержанные автомобили
Житель Свердловской области зарезал собутыльника в квартире своей сестры
10:56, 15.09.2017
В Нижнем Тагиле суд заставил виновника ДТП выплатить 90 тысяч пострадавшей девочке
10:45, 15.09.2017
В России хотят ввести налог на "AliExpress" и "Amazon"
10:29, 15.09.20173
Нижний Тагил и Асбест попали в рейтинг самых грязных российских городов
10:21, 15.09.20173
Ответные меры? У генконсульств США и Великобритании в Екатеринбурге отобрали парковку
09:47, 15.09.2017
Андрей Чибис: Свердловская область становится активной точкой роста и развития по всем направлениям ЖКХ
09:38, 15.09.2017
Долг по зарплате на свердловском предприятии вырос в два раза за месяц и достиг 3,7 миллиона
09:25, 15.09.2017
Александр Новиков поскандалил с бывшим мужем Пугачевой на "Пусть говорят"
09:15, 15.09.2017
В Свердловской области уничтожили более сотни килограммов санкционных яблок
09:03, 15.09.2017
Выходные в Екатеринбурге c 16 по 17 сентября: Театр на Малой Бронной, Кросс нации и "пикантное" путешествие
09:00, 15.09.2017
Azur Air задерживает рейсы из Кольцово на Кипр и Турцию
08:38, 15.09.2017
В Свердловской области запустят бесплатную электричку до Верхотурья
08:36, 15.09.2017
На выходные в Екатеринбург вернется бабье лето
07:50, 15.09.2017
Больницы Свердловской области получат 35 новых машин скорой помощи
20:42, 14.09.2017
15 километров за 2 часа: на Тюменском тракте образовалась девятибалльная пробка
19:59, 14.09.2017
Еще одна улица Екатеринбурга станет односторонней
19:49, 14.09.2017
Глава Минприроды Свердловской области получил нагоняй от Евгения Куйвашева за свалки в лесах
19:28, 14.09.20171
Стало известно, кто причастен к лжеминированию "Гринвича" и автовокзала
18:58, 14.09.20173
Избирком Свердловской области утвердил итоги губернаторских выборов
18:13, 14.09.20173
Десятки домов Екатеринбурга могут остаться без отопления из-за долгов
17:34, 14.09.20171
В Екатеринбурге ограбили очередной салон "Евросети"
17:00, 14.09.2017
ВТБ24: Летом уральцы массово начали обновлять свой автопарк
16:38, 14.09.20171
Свердловчанин убил соседа, который мешал ему отдыхать
15:59, 14.09.2017

Полиция задержала бастующих против свалки на ЕКАДе активистов

Полиция задержала бастующих против свалки на ЕКАДе активистов
16+
Фото: скриншот видео группы "Типичный Екатеринбург" "ВКонтакте"
Участники акции протеста приковали себя наручниками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

В субботу, 16 сентября, трое жителей Свердловской области провели акцию протеста у свалки на 12-м километре ЕКАДа, которая ранее была закрыта через суд.
Таким образом, они решили привлечь внимание СМИ и общественности к местам сброса твердых бытовых отходов.
 
– Мы решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель - привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен, – цитирует ТАСС одного из организаторов акции Андрея Шевченко
Спустя некоторое время на место приехали две полицейские машины.
Активисты не согласовывали свои действия с властями и добровольно проследовали в отдел для составления протокола об административном правонарушении.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 16.09.2017, 13:05
Тэги: Новости дня, Происшествия, Новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Крушение самолета под Ростовом Транспорт Образование Позитив Кризис и санкции История Екатеринбурга Взрыв Мировые новости Биатлон Скандал с Новиковым Дети Афиша Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Грипп Шоу-бизнес Финансы Взятки Опрос Новости дня В Египте разбился самолет с российскими туристами ГИБДД Пусть говорят Репортаж Волейбол Фото Отдых Происшествия Развлечения Искусство Конкурсы Путин Самолет Минобороны упал в Якутии Суд Рейтинг Бизнес ЧМ-2018 Животные Секс Храм святой Екатерины Мотоциклы Приостановка полетов в Египет Криминал Мода Дом-2 Статистика Смерть Ту 154 Ошибки врачей Выставки Самолет Мужчины Еда Дороги Необычное Общественный транспорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Авто Расписание Скорая помощь Корь Красота В Екатеринбурге -40 градусов Дело Пьянкова Религия Тест ЖКХ Свердловской области Мистика Катастрофа Горящие авто Обрушение крыши на Калинина Ловец покемонов Экономика СМИ Строительство ДТП МЧС Мультимедиа Коллекторы Культура Политика Баскетбол Война ритуальных агентств Экономия ВУЗ Кто заработал Убийство в Рахмангулово Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Хоккей Жизнь в городе Семья Сибирская язва Эксклюзив Парковки Погода Спорт История успеха Скандалы Дорожные воины Расстрел на Депутатской Растения Голодовка в колонии Женщины Гололед Ельцин-центр Деньги Расстрел Высокие технологии Студенты Туризм Здоровье Отношения Недвижимость Розыск Психология 9 мая Школа Недвижимость Свердловской области Новости России Истории 9 мая Пожар Отключение света Уралмаш, Эльмаш Рецензия Личное Снос монастыря на Качканаре Интервью Слухи Производство Футбол ЖКХ Екатеринбуржцы в разных странах Музыка Транспортная реформа Приговор Лошагину Видео ИГИЛ Грипп в Екатеринбурге Медицина Горячее Военный репортаж Знаменитости Новости Новый год Лайфхак Бэби-боксы Доска позора Хэллоуин-2015 Убийство Ирины Вахрушевой ЗАГС Интернет

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru