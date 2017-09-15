Полиция задержала бастующих против свалки на ЕКАДе активистов

Участники акции протеста приковали себя наручниками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

В субботу, 16 сентября, трое жителей Свердловской области провели акцию протеста у свалки на 12-м километре ЕКАДа, которая ранее была закрыта через суд.

Таким образом, они решили привлечь внимание СМИ и общественности к местам сброса твердых бытовых отходов.

– Мы решились на такую акцию, потому что президентом РФ объявлен Год экологии, а здесь нарушается закон. Свалка несанкционированная, было решение суда о ее закрытии, но она до сих пор продолжает функционировать. Мы стараемся это пресечь. Наша главная цель - привлечь внимание к таким небольшим несанкционированным свалкам, потому что их десятки, я уверен, – цитирует ТАСС одного из организаторов акции Андрея Шевченко

Спустя некоторое время на место приехали две полицейские машины.

Активисты не согласовывали свои действия с властями и добровольно проследовали в отдел для составления протокола об административном правонарушении.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!