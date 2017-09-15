Свердловская полиция предупредила об ответственности, за несколько часов до митинга Навального в Екатеринбурге

Официальные представители ведомства назвали это "профилактикой".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

В субботу, 16 сентября, в Екатеринбурге запланирован митинг с участием Алексея Навального. На встрече с представителем оппозиции ожидается около 1500 человек.

За несколько часов до мероприятия, которое организаторы считают согласованным, на сайте МВД Свердловской области появилось напоминание об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В пресс-службе городского полицейского главка отказались связывать вместе эти два события, но так и не ответили, считают ли в МВД митинг Навального согласованным.

– По митингу мы не даем комментариев. Что касается новости на сайте, мы что, не можем провести профилактику? – рассказали "Нашей Газете" в МВД по Екатеринбургу.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!