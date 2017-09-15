В Екатеринбурге начался митинг с участием Алексея Навального

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017
В эти минуты в Екатеринбурге начинается митинг с участием Алексея Навального. Организаторы заявляли, что ждут около 1500 человек, которые придут вечером субботы на площадь Обороны. Корреспондент НАШЕЙ находится на месте событий и передает последние новости.
С самого утра на месте проведения митинга дежурит полиция. Сейчас сотрудники МВД разделились на бригады по 3-4 человека.
Стоит добавить, что в ведомстве так и не смогли ответить, считается ли митинг согласованным.
Сам навальный заявил, что: "Все юридические тонкости улажены, митинг полностью согласован", – написал оппозиционер в своем Instagram.
А за считанные часы до встречи со сторонниками Навальный встретился с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.
фото: twitter Евгения Ройзмана
Самого Навального пока нет на площади Обороны.
Организатооры ждут пока подойдут все участники митинга. Начало пришлось отложить из-за того, что полиция досматривает всех при входе.
Навальный приехал, но пока ушел за сцену.
"У нас не митинг, а встреча", - заявил Леонид Волков.
– Раньше у нас не было министерства общественной безопасности. Теперь есть, но нет общественной безопасности, – добавил Волков. – Хочу читать другие новости о Екатеринбурге, а не про мужика на уазике. Этот поворот может случится весной
Навальный вышел к собравшимся
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
– Иду на выборы, чтобы у вас была выше зарплата. Житель Екатеринбурга должен получать не менее 90 тысяч рублей в месяц, – заявил Навальный перед сторонниками из Екатеринбурга.
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