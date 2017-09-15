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В Екатеринбурге начался митинг с участием Алексея Навального

В Екатеринбурге начался митинг с участием Алексея Навального
16+
Фото: Instagram Алексея Навального
С самого утра на площади Обороны дежурит полиция.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017

В эти минуты в Екатеринбурге начинается митинг с участием Алексея Навального. Организаторы заявляли, что ждут около 1500 человек, которые придут вечером субботы на площадь Обороны. Корреспондент НАШЕЙ находится на месте событий и передает последние новости.

С самого утра на месте проведения митинга дежурит полиция. Сейчас сотрудники МВД разделились на бригады по 3-4 человека.

Стоит добавить, что в ведомстве так и не смогли ответить, считается ли митинг согласованным.

Сам навальный заявил, что: "Все юридические тонкости улажены, митинг полностью согласован", – написал оппозиционер в своем Instagram.

А за считанные часы до встречи со сторонниками Навальный встретился с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом.

фото: twitter Евгения Ройзмана

Самого Навального пока нет на площади Обороны.

Организатооры ждут пока подойдут все участники митинга. Начало пришлось отложить из-за того, что полиция досматривает всех при входе.

Навальный приехал, но пока ушел за сцену.

"У нас не митинг, а встреча", - заявил Леонид Волков.

–  Раньше у нас не было министерства общественной безопасности. Теперь есть, но нет общественной безопасности, – добавил Волков. – Хочу читать другие новости о Екатеринбурге, а не про мужика на уазике. Этот поворот может случится весной

Навальный вышел к собравшимся

Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"

– Иду на выборы, чтобы у вас была выше зарплата.  Житель Екатеринбурга должен получать не менее 90 тысяч рублей в месяц, – заявил Навальный перед сторонниками из Екатеринбурга.

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Олег Галимов, 16.09.2017, 18:45
Тэги: Новости дня, Политика, Новости России
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