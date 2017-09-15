В зоопарке Екатеринбурга появится детский сад для обезьян

Там можно будет увидеть и новорожденного капуцина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.09.2017
Днем 16 сентября в зоопарке Екатеринбурга откроется детский сад для детенышей обезьян. Специальный вольер будет открыт для посетителей. В нем будут содержаться детеныши капуцина-плаксы Фьюри и мандрила Жанетта.
Скоро к ним присоединится и детеныш восточного колобуса Чарли, но пока он находится в инкубаторе для недоношенных.
Рядом с детским садом можно будет увидеть вольер с семьей белоплечих капуцинов с новорожденным детенышем.
Как раз 16 сентября малышу исполнилось 2 месяца.
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