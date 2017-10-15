Екатеринбург заболел «синдромом Москвы»: изучаем обновленные культурные и образовательные рейтинги

Эксперты предрекают падение уровня вузов в столице Урала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Оказывается, жители Екатеринбурга все чаще жалуются на уровень образования в городе, но зато довольны тем, как в столице Урала обстоят дела с культурой. Такой неожиданный вывод напрашивается при изучении результатов исследования, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ. Специалисты вузов опросили жителей большинства крупных городов России, а потом оформили это все в виде нескольких графиков.

Образование – это дорого и некачественно

Согласно исследованию, 87% жителей Екатеринбурга пока еще верят, что в городе можно получить хорошее образование, но в последние четыре года эта цифра стабильно падает. Сейчас столица Урала занимает в рейтинге уже 13-е место. Один из авторов исследования, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, предполагает, что Екатеринбург подхватил "синдром Москвы". Кстати, сама столица находится на 28-м месте рейтинга.

– Например, возьмем тему вузов: в Москве их много, но и учиться в них едут студенты со всей страны. Конкуренция за место становится огромной, и недовольство горожан растет. Также мегаполисы соблазняют преподавателей хорошей и доходной работой, поэтому за места в вузах они не держаться. Вот и получается, что образование в большом городе – это дорого и некачественно одновременно. Мне кажется, по такому пути идет и Екатеринбург, – считает Алексей Зубец.

В подтверждение слов Алексея опять же данные статистики: больше всего уровнем образования довольны в крупных, но не считающихся "образовательными Мекками" городах – Томске, Новосибирске и Владивостоке.

Также авторы исследования уточняли у горожан, каких именно учебных заведений им не хватает. Чаще всего респонденты жаловались на недостаток детских садиков (33%) и спортивных секций (24%). Кроме того, называли музыкальные и обычные школы, а также училища. А вот количеством вузов екатеринбуржцы вполне удовлетворены.

Культуры хватит и пенсионерам, и хипстерам

В "культурном" рейтинге на первом месте Санкт-Петербург, где количеством музеев, театров и галерей довольны 94% жителей. Также в тройке лидеров оказались Казань (93%) и Грозный (92%). Екатеринбург расположился на 10-м месте, но важно отметить, что аналогичный показатель (86%) у всех городов с 7-й по 11-ю позиции – Омска, Уфы, Краснодара и Хабаровска.

Авторы рейтинга сравнили эти показатели с цифрами прошлых лет, и во всех городах зафиксировали заметный рост. Мы спросили у Алексея Зубеца о том, связан ли этот прогресс, по его мнению, с реальным развитием культуры в городах, или дело в снижении потребностей населения из-за кризиса в стране.

– Запросы россиян наоборот растут, – уверен проректор Финансового университета. – И появляются новые культурные объекты. Тут важно понимать, что это не так дорого, как образование. Открыть галерею несколько проще и дешевле, нежели университет. К тому же в сфере культуры гораздо больше частных денег, на которые открывают музеи, кинотеатры и прочее. А там, где деньги бизнесменов, – там конкуренция и рост.

В мэрии Екатеринбурга подчеркнули, что пока частные музеи и театры покрывают лишь небольшую долю потребностей горожан.

– Действительно, в сфере культуры появились частные спонсоры и меценаты, но пока госучреждения покрывают львиную долю потребностей жителей. Количество спонсоров и благотворителей держится примерно на одном уровне, потому что сложная экономическая ситуация в стране и недоработки законодательства не дают расти этому сегменту, – отметили в администрации.

Известного уральского драматурга Николая Коляду возмутила низкая позиция Екатеринбурга в культурном рейтинге.

– Я считаю, Екатеринбург – на третьем месте в России, после, конечно же, Санкт-Петербурга и Москвы. Для того чтобы понять уровень культуры в городе, достаточно открыть вечерний дайджест, и посмотреть, куда можно пойти. Для двухмиллионного города у нас просто невероятный выбор театров, музеев, спортивных мероприятий на любой вкус! Куда сходить найдет и пенсионер, и студент, и хипстер – кто угодно!

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