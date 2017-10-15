Екатеринбуржца объявили в розыск за попытку похитить 1,5 миллиарда рублей из платежного терминала

Суд приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам заключения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге суд вынес приговор местному жителю, который пытался похитить 1,4 миллиарда рублей из платежного терминала, сообщили в областной прокуратуре. При этом подсудимый находится в розыске, так как не явился на оглашение приговора.

Александр К. в ноябре-декабре 2014 года сговорился с неустановленным следствием лицом, чтобы похитить почти полтора миллиарда рублей из платежного терминала банка "Кольцо Урала". Осуществить задуманное подельники планировали с помощью ввода компьютерной информации.

Через знакомых Александр подыскивал юрлица и индивидуальных предпринимателей, которые имели расчетные счета в этом банке и устройства для приема к оплате банковских карт. Затем мужчины, используя эти устройства и платежные карты банка, оформленные на лиц, личность которых следствию тоже не удалось установить, провели ряд операций по оплате товара и возврату денег на платежные карты.

В январе 2015 года Александр с подельником, используя чужую платежную карту и устройство для оплаты картами, с помощью операции "возврат" ввели в платежную систему информацию о финансовой операции по перечислению на карту более 1,4 миллиарда рублей в качестве оплаты возврата товара.

– На следующий день сотрудниками банка "Кольцо Урала" компьютерная информация об указанной незаконной финансовой операции выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было, в связи с чем действия обвиняемого и его подельника не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, – рассказали в прокуратуре.

Александр и его сообщник предприняли еще одну попытку похитить таким образом более 40 миллионов рублей из терминала, однако на следующий день банку удалось заблокировать операцию.