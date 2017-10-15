Екатеринбурженки устроили давку в очереди у парфюмерного магазина

Женщины пришли к супермаркету в 6 утра, чтобы получить бесплатный подарок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге женщины устроили давку возле парфюмерного магазина "Золотое яблоко", который устроил акцию с подарками.

Магазин решил подарить подарки первым 200 посетителям 14 и 15 октября, что вызвало ажиотаж среди желающих получить коробку с многочисленными пробниками косметики. Несмотря на то, что магазин открывался в 9 часов утра, женщины выстроились в очередь уже с 5-6 утра. При этом участники очереди спорили на места в ней, дело едва не доходило до драк, рассказал порталу Ura.ru очевидец. Некоторым очередь даже напомнила 90-е.

В очереди посетители стояли и на следующий день, причем они приходили к магазину с пледами, чтобы согреться на улице. В "Золотом яблоке" подтвердили, что у магазина скопилась очередь, однако это в планы супермаркета не входило - организаторы акции не подозревали, что женщины будут выстраиваться в очередь с шести утра.