Еще на двух станциях метро Екатеринбурга появился проход по банковским картам

Оплата возможна и через смартфоны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В екатеринбургском метрополитене в тестовом режиме ввели терминалы оплаты через банковские карты и смартфоны. Теперь это стало возможно не только на "Площади 1905 года", но и на "Ботанической" и "Уральской".

фото: Екатеринбургский метрополитен

– Система принимает карточки платёжных систем MasterCard, VISA, МИР, а также платёжных систем мобильных платежей ApplePay, SamsungPay, AndroidPay. Оплатить проезд бесконтактной картой можно через турникеты, дооборудованные специальными устройствами, – рассказали в метрополитене.

Стоимость проезда по безналу составит 28 рублей. Также на специальных терминалах можно пополнить "Екарту".

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