Губернатор Евгений Куйвашев потратил на предвыборную кампанию более 50 миллионов рублей

Большую часть денег пожертвовали юрлица и граждане.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потратил на предвыборную кампанию 50 миллионов рублей.

Предвыборный штаб Куйвашева отчитался о тратах в минувшей кампании. Согласно данным, которые штаб предоставил в облизбирком, губернатор потратил 51,3 миллиона рублей, из них 48 миллионов – это пожертвования юрлиц, 2,24 миллиона – пожертвования граждан, 10 тысяч рублей – пожертвования самого Куйвашева. Еще миллион рублей предоставила кандидату "Единая Россия".

Большая часть этих денег ушла на печатные и другие агитматериалы – более 20 миллионов рублей, еще 11,5 миллионов потратили на услуги телекомпаний, 8 миллионов ушли на публичные массовые мероприятия.

Напомним, выборы губернатора области прошли 10 сентября. Явка избирателей составила 37,31 %, Куйвашев набрал 62,16 % голосов.

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