«Парк превращают в убогое подобие кладбища»: горожане жалуются на памятники в форме могилок в ЦПКиО

Уральский политолог винит в этом руководство парка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В центральном парке культуры и отдыха в Екатеринбурге появилось слишком много памятников в виде могильных памятников. Такую популярную позицию высказал известный уральский политолог Федор Крашенинников на своей страничке в Facebook.

– С нашим общим парком культуры и отдыха случилась беда, – пишет политолог. – Там орудует шайка каких-то маньяков, которые методично превращают место отдыха в унылое, убогое и бессмысленное подобие кладбища. Хочется спросить, кто-то где-то согласует такие вот малые архитектурные формы? Кто утверждает такие вот "украшения" для парка?

Федор Крашенинников считает виновными в сложившейся ситуации руководителей ЦПКиО.

– Директора парка надо не просто уволить, его надо еще и заставить привести парк в нормальное состояние, а эти могилки пусть он заберет с собой и поставит у себя на даче, – заявил политолог.

Недавно в ЦПКиО памятник детству обнесли железным забором.

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