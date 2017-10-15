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«Для собственных нужд»: Ирбитскому молочному заводу понадобился внедорожник за 7 миллионов рублей

"Для собственных нужд": Ирбитскому молочному заводу понадобился внедорожник за 7 миллионов рублей
16+
Фото: wikipedia.org
Заказ уже появился на портале госзакупок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Руководству Ирбитского молочного завода потребовался внедорожник Lexus LX570 за 6,8 миллионов рублей. Соответствующий лот появился на портале госзакупок Свердловской области 13 октября.

Согласно документам, дорогая иномарка нужна заводу "для собственных нужд". Комплектация машины должна быть не ниже "Luxury +", что включает в себя легкосплавные диски 20 размера, отделка салона кожей semi-aniline, вставки интерьера – матовый орех, климат-консьерж и т.д.

Предприятию, которое полностью принадлежит области, также важно, чтобы в машине было как минимум 19 динамиков.

Общественный деятель Алексей Кононов уже написал заявление в прокуратуру, где проверят эффективность расходования бюджетных средств.

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Олег Галимов, 16.10.2017, 14:55
Тэги: Деньги, Авто, Новости
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