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Медицинский университет Екатеринбурга отказался выплачивать стипендию малоимущему студенту

Медицинский университет Екатеринбурга отказался выплачивать стипендию малоимущему студенту
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Восстановить справедливость удалось после вмешательства прокуратуры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга встала на сторону студента Медицинского университета, которому вуз не выплачивал стипендию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек обратился заявлением о назначении ему стипендии как малоимущему, однако со стороны университета поступил отказ.

– Прокурор Верх-Исетского района  направил в суд иск к вузу с требованием признать за студентом право на получение и выплату стипендии с  марта 2017 года, – добавили в прокуратуре.

  • Районный суд удовлетворил иск, после чего малоимущий студент начал получать социальные выплаты.

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Олег Галимов, 16.10.2017, 14:05
Тэги: Деньги, Образование
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