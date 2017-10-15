Медицинский университет Екатеринбурга отказался выплачивать стипендию малоимущему студенту

Восстановить справедливость удалось после вмешательства прокуратуры.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга встала на сторону студента Медицинского университета, которому вуз не выплачивал стипендию.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек обратился заявлением о назначении ему стипендии как малоимущему, однако со стороны университета поступил отказ.
– Прокурор Верх-Исетского района направил в суд иск к вузу с требованием признать за студентом право на получение и выплату стипендии с марта 2017 года, – добавили в прокуратуре.
- Районный суд удовлетворил иск, после чего малоимущий студент начал получать социальные выплаты.
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