Медицинский университет Екатеринбурга отказался выплачивать стипендию малоимущему студенту

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Восстановить справедливость удалось после вмешательства прокуратуры. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017 Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга встала на сторону студента Медицинского университета, которому вуз не выплачивал стипендию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек обратился заявлением о назначении ему стипендии как малоимущему, однако со стороны университета поступил отказ. – Прокурор Верх-Исетского района направил в суд иск к вузу с требованием признать за студентом право на получение и выплату стипендии с марта 2017 года, – добавили в прокуратуре. Районный суд удовлетворил иск, после чего малоимущий студент начал получать социальные выплаты. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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