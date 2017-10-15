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На картах «Мир» появится изображение екатеринбургской филармонии

На картах "Мир" появится изображение екатеринбургской филармонии
16+
Фото: пресс-служба Свердловской государственной академической филармонии
Сотрудники учреждения получат 400 новых карт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Сбербанк выпустил карты "Мир" с изображением филармонии в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе учреждения.
 
Сотрудники филармонии получат карты с изображением фасада здания. 400 новых карт с уникальным дизайном доставят прямо в филармонию из-за плотного графика сотрудников. Учреждение станет единственным учреждением культуры в Свердловской области, для которого создали карты с индивидуальным дизайном. 
 
Свердловская филармония располагается в здании на улице Карла Либкнехта с 1936 года. Филармония является знаковым объектом архитектуры города и культурным символом Екатеринбурга.
  • Всех российских бюджетников поэтапно переведут на карты национальной платежной системы "Мир". Пенсионеров начнут переводить на эти карты с 1 июля 2020 года.

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Маша Шмурыгина, 16.10.2017, 15:26
Тэги: Деньги, Культура
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