На картах «Мир» появится изображение екатеринбургской филармонии

Сотрудники учреждения получат 400 новых карт.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Сбербанк выпустил карты "Мир" с изображением филармонии в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе учреждения.

Сотрудники филармонии получат карты с изображением фасада здания. 400 новых карт с уникальным дизайном доставят прямо в филармонию из-за плотного графика сотрудников. Учреждение станет единственным учреждением культуры в Свердловской области, для которого создали карты с индивидуальным дизайном.

Свердловская филармония располагается в здании на улице Карла Либкнехта с 1936 года. Филармония является знаковым объектом архитектуры города и культурным символом Екатеринбурга.

Всех российских бюджетников поэтапно переведут на карты национальной платежной системы "Мир". Пенсионеров начнут переводить на эти карты с 1 июля 2020 года.

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