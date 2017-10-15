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Дожди, снег и ночные заморозки: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Дожди, снег и ночные заморозки: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Температура воздуха днем не поднимется выше +10 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Понедельник, 16 октября. По данным Росгидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +9 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, силой 4 метра в секунду. 
 
В ночь на вторник, 17 октября, температура воздуха опустится до +2 градусов, днем - до +10. Переменная облачность, без осадков, ветер по-прежнему юго-восточный, 3 метра в секунду. 
 
Среда, 18 октября. Днем похолодает до +8 градусов, пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на северо-западный, силой 3 метра в секунду.
 
В четверг, 19 октября, снова пройдут небольшие дожди, температура воздуха снизится до +6 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.
 
Пятница, 20 октября. Станет еще холоднее - столбик термометра опустится до нуля градусов, днем - не выше +4. Ожидаются дожди и облачность, ветер западный, 4 метра в секунду.
 
В ночь на субботу, 21 октября, наступят заморозки - похолодает до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +2. Осадков не будет, ветер почти стихнет.
 
В воскресенье, 22 октября, ожидаются дожди и снег, температура воздуха ночью -2 градуса, днем - до +4.
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Маша Шмурыгина, 16.10.2017, 08:10
Тэги: Погода
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