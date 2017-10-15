Дожди, снег и ночные заморозки: прогноз погоды на неделю в Екатеринбурге

Температура воздуха днем не поднимется выше +10 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Понедельник, 16 октября. По данным Росгидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +9 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, силой 4 метра в секунду.

В ночь на вторник, 17 октября, температура воздуха опустится до +2 градусов, днем - до +10. Переменная облачность, без осадков, ветер по-прежнему юго-восточный, 3 метра в секунду.

Среда, 18 октября. Днем похолодает до +8 градусов, пройдет небольшой дождь. Ветер сменится на северо-западный, силой 3 метра в секунду.

В четверг, 19 октября, снова пройдут небольшие дожди, температура воздуха снизится до +6 градусов. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Пятница, 20 октября. Станет еще холоднее - столбик термометра опустится до нуля градусов, днем - не выше +4. Ожидаются дожди и облачность, ветер западный, 4 метра в секунду.

В ночь на субботу, 21 октября, наступят заморозки - похолодает до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +2. Осадков не будет, ветер почти стихнет.

В воскресенье, 22 октября, ожидаются дожди и снег, температура воздуха ночью -2 градуса, днем - до +4.