Родители воспитанников водной школы Нижнего Тагила собирают подписи в защиту тренера, на уроке которого утонул мальчик

Ребенку внезапно стало плохо, и его не смогли откачать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Родители ребят, которые занимаются в секции плавания во Дворце водного спорта в Нижнем Тагиле, где утонул мальчик, собирают подписи в защиту его тренера. Как сообщает местный телеканал Тагил-ТВ, родители считают, что вины педагога в случившемся нет.
Дети и взрослые, которые были в бассейне во время происшествия, рассказывали, что тренер мальчика сделал все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку. Родители воспитанников спортивной школы надеются, что сбор подписей поможет Андрею Бондареву, и считают, что ситуация в тот момент зависела не только от тренера.
Сотрудники прокуратуры Дзержинского района на данный момент проводят проверку соблюдения Федерального законодательства при эксплуатации здания бассейна.
- Напомним, что 2 октября на тренировке в бассейне "Уралвагонзавода" утонул 7-летний мальчик. Ему внезпапно стало плохо, и он погиб.
- Предварительная причина смерти, по данным Следственного комитета, – механическая асфиксия. Степень ответственности причастных к трагедии лиц будет определена после окончания следствия и экспертизы.