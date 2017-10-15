Родители воспитанников водной школы Нижнего Тагила собирают подписи в защиту тренера, на уроке которого утонул мальчик

Ребенку внезапно стало плохо, и его не смогли откачать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Родители ребят, которые занимаются в секции плавания во Дворце водного спорта в Нижнем Тагиле, где утонул мальчик, собирают подписи в защиту его тренера. Как сообщает местный телеканал Тагил-ТВ, родители считают, что вины педагога в случившемся нет.

Дети и взрослые, которые были в бассейне во время происшествия, рассказывали, что тренер мальчика сделал все возможное, чтобы спасти жизнь ребенку. Родители воспитанников спортивной школы надеются, что сбор подписей поможет Андрею Бондареву, и считают, что ситуация в тот момент зависела не только от тренера.

Сотрудники прокуратуры Дзержинского района на данный момент проводят проверку соблюдения Федерального законодательства при эксплуатации здания бассейна.