Сити-менеджер Екатеринбурга призвал «пропылесосить» город до заморозков

Улицы должны очистить от грязи и мусора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства успеть сделать максимум возможного до выпадения снега.

В частности, он поручил усилить выход вакуумной техники на улицы города для уборки, сообщает пресс-служба мэрии.

При этом за прошедшие сутки на улицах города собрано 178 тонн грязи и 148 тонн мусора. Для уборки тротуаров и улиц спецтехникой использовано 630 кубометров воды.

Чистоту наводили 196 единиц спецтехники (комбинированные дорожные машины, тракторы, "Бродвеи", "Скандии", вакуумная дорожная техника, самосвалы и другие) и более 330 дорожных рабочих.

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