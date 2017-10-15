Свердловский Облсуд не стал отменять приговор «Ловцу покемонов»

16+ Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"

Адвокаты настаивают на его полной невиновности. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017 Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите блогера Руслана Соколовского, сообщили в пресс-службе Облсуда. Ранее Верх-Исетский районный суд признал молодого человека виновным по статьям "Возбуждении религиозной и национальной ненависти", "Оскорблении чувств верующих", а также в "Незаконном обороте специальных технических средств". – В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения, – отметили в Областном суде. Напомним, изначально блогер был приговорен к 3,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Затем после рассмотрения жалобы защиты Соколовского Свердловский областной суд снизил наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако защита блогера добивалась полного его оправдания. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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