Свердловский Облсуд не стал отменять приговор «Ловцу покемонов»

Адвокаты настаивают на его полной невиновности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы защите блогера Руслана Соколовского, сообщили в пресс-службе Облсуда.
Ранее Верх-Исетский районный суд признал молодого человека виновным по статьям "Возбуждении религиозной и национальной ненависти", "Оскорблении чувств верующих", а также в "Незаконном обороте специальных технических средств".
– В ходе проверки судебных актов доводы адвоката о нарушении норм материального и процессуального права судами нижестоящих инстанций не нашли подтверждения, – отметили в Областном суде.
- Напомним, изначально блогер был приговорен к 3,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
- Затем после рассмотрения жалобы защиты Соколовского Свердловский областной суд снизил наказание до двух лет и трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако защита блогера добивалась полного его оправдания.
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