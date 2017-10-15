Телеканал «Матч ТВ» проинспектировал Екатеринбург в преддверии ЧМ-2018

Журналисты оценили временные трибуны на Центральном стадионе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

На телеканале "Матч ТВ" вышел выпуск проекта "Нефутбольная страна", в котором журналисты рассказали о Екатеринбурге и его подготовке к чемпионату мира по футболу.

Ведущие "Нефутбольной страны" проверяют, как российские города-участники ЧМ-2018 готовятся к мундиалю и рассказывают об этом зрителям. Очередным городом проекта стал Екатеринбург, который примет четыре матча группового этапа турнира.

Ведущие Евгений Савин и Дмитрий Егоров в первую очередь проверили Центральный стадион и его временные трибуны, которые вызывали неоднозначную реакцию у болельщиков и даже иностранных журналистов. Дмитрий Егоров решил лично проверить, видно ли с временных трибун происходящее на поле, и заверил зрителей, что видно нормально. Журналист напомнил, что футбольные чемпионаты в Бразилии и Японии проходили с использованием таких же трибун, и призвал жителей Екатеринбурга не переживать по этому поводу.