В Екатеринбурге экс-полицейский получил реальный срок за взятку

Мужчина вымогал деньги за прекращение уголовного дела.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Бывший следователь отделения по расследованию экономических преступлений СУ УМВД по Екатеринбургу Илья Абанин ближайшие два года проведет в колонии общего режима. К такому наказанию экс-полицейского приговорил Областной суд Свердловской области.

– Суд установил, что осенью 2016 года обвиняемый, расследуя уголовное дело о краже, предложил подозреваемому передать ему в качестве взятки 100 тысяч рублей. Деньги должны были быть переданы за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого. 14 октября 2016 года на банковскую карту знакомого обвиняемого была перечислена часть взятки в размере 50 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Первоначально уголовное дело против экс-полицейского рассматривалось в Верх-Исетском районном суде. Тогда обвиняемому был назначен штраф в 500 тысяч рублей, а также лишение права занимать госдолжности в течении трех лет.

Прокуратура посчитала такой приговор слишком мягким и подала апелляцию, которая и была рассмотрена в вышестоящем суде. После этого экс-полицейского приговорили уже к реальному сроку.

– Выявили и изобличили нечистого на руку сотрудника, о котором идет речь, полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Горе-следователь из органов внутренних дел уволен за утрату доверия, а теперь еще и понес уголовное наказание. Не остались в стороне от безобразного факта и два его непосредственных руководителя. За слабую роль в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: один переведен в другое подразделение на нижестоящую должность, а второму объявлен выговор. Собранные материалы полиция оперативно направила нашим партнерам в региональный СК, который и довел дело до ума, – прокомментировал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.