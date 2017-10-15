В Екатеринбурге экс-полицейский получил реальный срок за взятку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
– Суд установил, что осенью 2016 года обвиняемый, расследуя уголовное дело о краже, предложил подозреваемому передать ему в качестве взятки 100 тысяч рублей. Деньги должны были быть переданы за прекращение уголовного преследования в отношении подозреваемого. 14 октября 2016 года на банковскую карту знакомого обвиняемого была перечислена часть взятки в размере 50 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
– Выявили и изобличили нечистого на руку сотрудника, о котором идет речь, полицейские из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области. Горе-следователь из органов внутренних дел уволен за утрату доверия, а теперь еще и понес уголовное наказание. Не остались в стороне от безобразного факта и два его непосредственных руководителя. За слабую роль в воспитании личного состава по антикоррупционной составляющей они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности: один переведен в другое подразделение на нижестоящую должность, а второму объявлен выговор. Собранные материалы полиция оперативно направила нашим партнерам в региональный СК, который и довел дело до ума, – прокомментировал официальный представитель полицейского главка Валерий Горелых.
- Также Илье Абанину назначен штраф в 200 тыс. рублей.
- Приговор суда вступил в законную силу.