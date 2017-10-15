В Екатеринбурге прокуратура выяснит, почему в ЦПКиО запретили фотографировать

Администрация парка предупредила посетителей о строгих мерах табличкой на входе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку сообщений о запрете на фото- и видеосъемку, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили о появлении на входе в парк таблички с предупреждением о том, что отныне посетители парка не смогут фотографировать и снимать видео без письменного разрешения администрации парка. Если же разрешение будет, то фотографировать и вести съемки можно будет только под наблюдением охраны.

В прокуратуре отмечают, что Конституция РФ гарантирует россиянам право свободно искать, получать, производить и распространять информацию любым законным способом, если информация не является гостайной.

– Прокуратура даст правовую оценку введению запрета на фото- и видеосъемку в общественном месте – городском парке. Вызваны представители администрации парка для дачи объяснения по факту появления вышеуказанной таблички и выяснения оснований введения ограничений, – сообщили в прокуратуре Октябрьского района.

Ведомство выясняет, начал ли фактически действовать запрет. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

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