В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего «закладчика» наркотиков

Молодой человек успел сделать 19 тайников по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге задержали 24-летнего мужчину, который делал закладки наркотиков по всему городу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Патруль заметил подозрительного молодого человека в одном из районов города. Увидев сотрудников Росгвардии, парень бросился бежать, но был быстро задержан. При себе у него обнаружили 34 пакетов с наркотиками, еще 19 он уже успел разложить в тайники на территории Екатеринбурга. При этом еще до обыска молодой человек заявил лишь о 30 пакетах.

Задержанного доставили в дежурную часть, где у него изъяли свертки с кристаллообразным белым веществом.