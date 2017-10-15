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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего «закладчика» наркотиков

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего "закладчика" наркотиков
16+
Фото: свердловское управление Росгвардии
Молодой человек успел сделать 19 тайников по всему городу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге задержали 24-летнего мужчину, который делал закладки наркотиков по всему городу, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
 
Патруль заметил подозрительного молодого человека в одном из районов города. Увидев сотрудников Росгвардии, парень бросился бежать, но был быстро задержан. При себе у него обнаружили 34 пакетов с наркотиками, еще 19 он уже успел разложить в тайники на территории Екатеринбурга. При этом еще до обыска молодой человек заявил лишь о 30 пакетах.
 
Задержанного доставили в дежурную часть, где у него изъяли свертки с кристаллообразным белым веществом.
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Маша Шмурыгина, 16.10.2017, 10:40
Тэги: Происшествия
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