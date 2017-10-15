В Екатеринбурге ввели план «Перехват» из-за пьяного угонщика

Мужчина похитил автомобиль у таксиста.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге полицейские задержали пьяного угонщика.

После сообщения об угоне "Лады Гранты" был введен план "Перехват", на поимку угонщика ориентировали все наряды ДПС. Собственник машины рассказал полицейским, что остановился рядом с мужчиной, который ждал такси. Во время поездки между водителем и пассажиром произошел конфликт, после чего пассажир высадил автомобилиста, сам сел за руль и уехал.

Позже сотрудники ГИБДД при патрулировании микрорайона Светлый заметили "Ладу", о которой сообщил им дежурный. Они остановили машину, водитель которой оказался нетрезв. Автоинспекторы предложили мужчине пройти медосвидетельствование, однако он отказался. На вопрос, откуда у него "Лада", водитель ничего не ответил.