В Екатеринбурге запустили автобус № 011

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Он начал курсировать после открытия движения на улице Татищева. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017 В Екатеринбурге начал курсировать автобус № 011. Его маршрут пролегает от улицы Пехотинцев через Таганский ряд по Татищева – Ленина, через Южный Автовокзал и метро Ботаническая и до магазина "Леруа Мерлен" на Базовом переулке. Соответствующая табличка уже появилась на остановке Мельникова. Интервал движения автобуса составит 7-15 минут. Добавим, что в конце октября по обновленной улице Татищева должны запустить и трамвайное движение.

По новой линии пойдут маршруты № 2 (от ВИЗа до Фрезировщиков) и обновленный маршрут № 18 (Шарташ – ВИЗ). При этом маршрут № 18 будет продлен до кольца на улице Волгоградской. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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