В Екатеринбурге запустили автобус № 011

Он начал курсировать после открытия движения на улице Татищева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
В Екатеринбурге начал курсировать автобус № 011. Его маршрут пролегает от улицы Пехотинцев через Таганский ряд по Татищева – Ленина, через Южный Автовокзал и метро Ботаническая и до магазина "Леруа Мерлен" на Базовом переулке.
Соответствующая табличка уже появилась на остановке Мельникова. Интервал движения автобуса составит 7-15 минут.
- Добавим, что в конце октября по обновленной улице Татищева должны запустить и трамвайное движение.
- По новой линии пойдут маршруты № 2 (от ВИЗа до Фрезировщиков) и обновленный маршрут № 18 (Шарташ – ВИЗ). При этом маршрут № 18 будет продлен до кольца на улице Волгоградской.
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