«Живая музыка и красная дорожка»: в эти выходные в Екатеринбурге откроется обновленный кинотеатр «Колизей»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
В ближайшую субботу в Екатеринбурге откроется обновленный кинотеатр "Колизей". Теперь в старинном здании будут показывать культовые фильмы.
– После первого этапа бережной очистки невероятно красивого старинного здания в кинотеатре вновь покажут кино. Причем в полном соответствии эпохе на заре кинематографа: встреча гостей фотографами на красной дорожке, оркестр в колонном зале и блестящая публика, прогуливающаяся по балкону в вечерних платьях и с бокалом игристого.
Обязательное условие всех мероприятий – живая музыка. Духовой оркестр ли, легкий фортепианный джаз или кельтская арфа — все это будет идеально смотреться под старинной люстрой этого театра, – отмечают в пресс-службе кинотеатра.
В ноябре впервые на широком экране выйдут отреставрированные версии фильмов Федерико Феллини.
Позже состоится показ нового фильма Мишеля Хазанавичуса "Молодой Годар", картины Джима Джармуша, Аки Каурисмяки, Франсуа Озона, Педро Альмодовара и других режиссеров. Все сеансы будут с субтитрами.
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