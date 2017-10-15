«Живая музыка и красная дорожка»: в эти выходные в Екатеринбурге откроется обновленный кинотеатр «Колизей»

Теперь каждый сеанс будет похож на званый прием.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В ближайшую субботу в Екатеринбурге откроется обновленный кинотеатр "Колизей". Теперь в старинном здании будут показывать культовые фильмы.

– После первого этапа бережной очистки невероятно красивого старинного здания в кинотеатре вновь покажут кино. Причем в полном соответствии эпохе на заре кинематографа: встреча гостей фотографами на красной дорожке, оркестр в колонном зале и блестящая публика, прогуливающаяся по балкону в вечерних платьях и с бокалом игристого.

Обязательное условие всех мероприятий – живая музыка. Духовой оркестр ли, легкий фортепианный джаз или кельтская арфа — все это будет идеально смотреться под старинной люстрой этого театра, – отмечают в пресс-службе кинотеатра.