В Свердловской области полицейский выстрелил себе в ягодицы из ружья

Правоохранительные органы проводят проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Каменске-Уральском полицейский выстрелил себе в ягодицы из своего ружья, сообщает Znak.com.

Инцидент произошел, когда сотрудник отдела полиции № 24 находился в отпуске. Он выстрелил себе в ягодицы из своего зарегистрированного охотничьего ружья. Так как оружие было заряжено патроном с мелкой дробью, предназначенным для охоты на уток, угрожающих жизни травм полицейский не получил.

Медики, оказав помощь пострадавшему, отправили его домой залечивать рану. По словам официального представителя ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, если бы ружье было заряжено пулей, полицейский мог получить серьезные увечья и даже погибнуть.