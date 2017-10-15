В Свердловской области задержали педофила, пристававшего к 6-летней девочке в поезде

Все произошло между станциями Тюмень и Талица. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017 Следователи возбудили уголовное дело против 55-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах к 6-летней девочке. По данным силовиков, все произошло 13 октября 2017 года около пяти вечера в купе вагона поезда сообщением "Чита – Москва". – Между станциями Тюмень и Талица на территории Свердловской области 55-летний мужчина, находясь в купе вагона поезда, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки 2011 г.р., находящейся в силу своего возраста в беспомощном состоянии, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Следователи проверяют мужчину на совершение аналогичных преступлений. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".

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