В Свердловской области задержали педофила, пристававшего к 6-летней девочке в поезде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Следователи возбудили уголовное дело против 55-летнего мужчины, подозреваемого в сексуальных домогательствах к 6-летней девочке.
По данным силовиков, все произошло 13 октября 2017 года около пяти вечера в купе вагона поезда сообщением "Чита – Москва".
– Между станциями Тюмень и Талица на территории Свердловской области 55-летний мужчина, находясь в купе вагона поезда, совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки 2011 г.р., находящейся в силу своего возраста в беспомощном состоянии, – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Следователи проверяют мужчину на совершение аналогичных преступлений.
- Против него возбуждено уголовное дело по статье "Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста".