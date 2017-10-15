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В торговых центрах Екатеринбурга откроются пункты приема старых градусников и батареек

В торговых центрах Екатеринбурга откроются пункты приема старых градусников и батареек
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Фото: wikipedia.org
Опасные отходы можно сдать в определенные дни.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

В Екатеринбурге в нескольких торговых центрах будут работать передвижные пункты приема старых ламп, градусников и батареек, сообщают администрации районов города.
 
Так, 20 и 28 октября сдать ртутьсодержащие отходы можно в ТРЦ "Радуга Парк" на улице Репина (20 октября с 10.00 до 14.00, 28 октября – с 14.00 до 18.00). 
 
20 октября пункт будет также работать в ТРЦ "Парк Хаус" на улице Сулимова (с 14.00 до 18.00), 21 октября - у входа в парк Победы на улице Кировградской (с 14.00 до 18.00), 23 октября – в КОСК "Россия" на улице Высоцкого (с 14.00 до 18.00), 24 октября – в ТЦ "Касторама" на улице Шефской (с 14.00 до 18.00). 
 
Батарейки и градусники вредны для окружающей среды и здоровья человека, выбрасывать их в мусорное ведро нельзя. Так, одна батарейка загрязняется 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды.
 
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Маша Шмурыгина, 16.10.2017, 09:20
Тэги: Жизнь в городе
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