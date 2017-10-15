Владимир Мединский отменил свой визит в екатеринбургский исторический парк

При этом неизвестно, приедет ли вообще министр культуры на Урал.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017
Сегодня днем в СМИ появилась информация о визите министра культуры РФ Владимира Мединского в Екатеринбург. Изначально сообщалось, что чиновник посетит мультимедийный парк "Россия – моя история", но в самом учреждении опровергли эту информацию
– Нет, не приедет. Визит сорвался. Приедет ли он вообще в Екатеринбург, неизвестно, – рассказали "Нашей Газете" в мультимедийном парке.
Получить комментарий у пресс-службы Минкульта РФ на момент публикации не удалось.
- Напомним, что в начале октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени.
- Также министр культуры уже посмотрел скандальный фильм "Матильда" и написал открытое письмо по этому поводу.
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