Владимир Мединский отменил свой визит в екатеринбургский исторический парк

При этом неизвестно, приедет ли вообще министр культуры на Урал.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.10.2017

Сегодня днем в СМИ появилась информация о визите министра культуры РФ Владимира Мединского в Екатеринбург. Изначально сообщалось, что чиновник посетит мультимедийный парк "Россия – моя история", но в самом учреждении опровергли эту информацию

– Нет, не приедет. Визит сорвался. Приедет ли он вообще в Екатеринбург, неизвестно, – рассказали "Нашей Газете" в мультимедийном парке.

Получить комментарий у пресс-службы Минкульта РФ на момент публикации не удалось.

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