Билеты на самолет из Екатеринбурга стали стоить как на поезд

"Уральские Авиалинии" снизили цена на семь направлений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Перевозчик "Уральские авиалинии" снизил цены на семь внутренних рейсов. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, теперь пассажиры могут улететь из Екатеринбурга за те же деньги, что и купить билеты в купе.

– Несколько часов перелета и гибкое расписание рейсов сэкономят время и позволят планировать поездки максимально быстро и удобно, – отметили в "Уральских авиалиниях".

Изменения коснулись вылетов в Красноярск, Санкт-Петербург, Ростов, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Читу. Билеты стоят от 1 500 до 8 500 рублей.

Цены указаны в одну сторону с учетом всех сборов.

Добавим, что аэропорт "Кольцово" уже перешел на зимнее расписание.

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