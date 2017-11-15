ГИБДД во второй раз выиграла суд у мэрии Екатеринбурга по выделенным полосам

Администрация города пыталась обжаловать предписание автоинспекции. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017 ГИБДД второй раз выиграла у властей Екатеринбурга суд по выделенным полосам для общественного транспорта, передает корреспондент НАШЕЙ. Суд оставил без изменений первое решение, так как, по мнению судей, представители администрации не предоставили новых весомых доводов. Автоинспекция предоставила данные о том, что из-за выделенной полосы на улице Малышева рост ДТП составил 300 %. Администрация в суде ссылалась на опыт других крупных городов, однако ее аргументы судья счел неубедительными. Ранее ГИБДД признала незаконными выделенные полосы на улицах Малышева и Розы Люксембур г, организованные по решению городской администрации. Помимо аварий, выделенные полосы провоцировали автомобильные заторы в центре Екатеринбурга. Автоинспекция выдала предписание на демонтаж дорожных знаков, запрещающих машинам проезжать по этим полосам, однако администрация обжаловала это решение. Суд оставил предписание ГИБДД в силе. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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