Из заброшенной екатеринбургской телебашни предложили сделать «одуванчик»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017
Заброшенную телебашню Екатеринбурга, которую в ближайшем будущем будут сносить, предложили переделать в своеобразный "одуванчик". Дизайнеры опубликовали несколько макетов, как это может выглядеть.
фото: tiger-tiger.ru
– Мы создали свой вариант использования телебашни. Нам кажется, такой она понравится и туристам, и жителям, сделав образ нашего города ярче, позитивнее и немного добрее.
Гигантский бетонный одуванчик будет виден издалека днем и ночью, скрасит серую действительность и сможет стать одной из главных городских точек притяжения. Пластическое решение основания башни, основанное на параметрической архитектуре, органично впишет башню в уже сложившийся комплекс рядом стоящих зданий, – пишут дизайнеры.
По задумке авторов дизайна, на вершине телебашни может появится и обзорная площадка для туристов.
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Напомним, что компания УГМК планирует снести башню, чтобы на ее месте построить новый ледовый дворец для ХК "Автомобилист".
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