Из заброшенной екатеринбургской телебашни предложили сделать «одуванчик»

Дизайнеры надеются, что недострой не будут сносить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 16.11.2017

Заброшенную телебашню Екатеринбурга, которую в ближайшем будущем будут сносить, предложили переделать в своеобразный "одуванчик". Дизайнеры опубликовали несколько макетов, как это может выглядеть.

фото: tiger-tiger.ru

– Мы создали свой вариант использования телебашни. Нам кажется, такой она понравится и туристам, и жителям, сделав образ нашего города ярче, позитивнее и немного добрее.

Гигантский бетонный одуванчик будет виден издалека днем и ночью, скрасит серую действительность и сможет стать одной из главных городских точек притяжения. Пластическое решение основания башни, основанное на параметрической архитектуре, органично впишет башню в уже сложившийся комплекс рядом стоящих зданий, – пишут дизайнеры.